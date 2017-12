Milliarden Menschen begrüßen 2018

Berlin (dpa) – Während viele Menschen in Deutschland noch Salate für Silvester bereiten, hat das Jahr 2018 im Pazifik und in Australien schon begonnen. Mit einem spektakulären Feuerwerk in Regenbogenfarben begrüßte Sydney das neue Jahr. Die Organisatoren der Show an der berühmten Harbour Bridge feierten damit den kürzlich erfolgten Beschluss Australiens für die Ehe von Schwulen und von Lesben. Zuvor hatten als erstes um 11.00 Uhr deutscher Zeit die Einwohner der pazifischen Inselstaaten Samoa, Tonga und Kiribati das Jahr mit traditionellen Tänzen begrüßt. Die größte Silvesterparty von Deutschland ist wieder in Berlin am Brandenburger Tor geplant.