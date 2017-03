De Maizière: Türkische Politiker dürfen nicht aufwiegeln

Berlin (dpa) – Die Bundesregierung will nicht dulden, dass türkische Politiker Migranten in Deutschland aufwiegeln. «Wir sollten nicht die Integrationserfolge der letzten Jahrzehnte gefährden», warnte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere nach einer Sitzung der Deutschen Islamkonferenz in Berlin. Die Deutschtürken dürften sich nicht in eine Haltung hineintreiben lassen, in der andere als «Verräter» oder «Nazis» abgestempelt würden. Die Bundesregierung werde nicht auf jeden Nazi-Vergleich und jede Provokation aus Ankara aufgeregt reagieren, erklärte de Maizière.