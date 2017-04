Bundesrat billigt neues Baurecht für mehr Wohnungen

Berlin (dpa) – In Innenstädten gelten künftig gelockerte Regeln für den Bau von Wohnungen. Der Bundesrat stimmte einer Baurechtsnovelle zu, die unter anderem die Ausschreibung sogenannter urbaner Gebiete erlaubt. Dort darf künftig dichter und höher gebaut werden als in Wohn- und sogenannten Mischgebieten, auch die Lärm-Grenzwerte sind tagsüber etwas höher. «Das Ziel sind kompakte, nachhaltige Städte mit Arbeitsplätzen und kurzen Wegen», sagte Bundesbauministerin Barbara Hendricks. Die Bundesregierung und Experten gehen davon aus, dass pro Jahr in Deutschland rund 350 000 neue Wohnungen entstehen müssen.