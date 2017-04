Mögliches Attentat: Königsfamilie reagiert bestürzt

Stockholm (dpa) – Die schwedische Königsfamilie hat schockiert auf das mögliche Attentat mit einem Kleinlaster in Stockholm reagiert. «Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit größter Bestürzung die Informationen über das Attentat in Stockholm entgegengenommen», schrieb König Carl XVI. Gustafauf der Homepage der Königsfamilie. Ein Kleinlaster war am Nachmittag im Stockholmer Zentrum in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Polizei spricht von Terrorverdacht. Nach Angaben des schwedischen Radios soll es mindestens drei Tote geben.