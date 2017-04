Schweden verstärkt nach Anschlag in Stockholm Terrorabwehr

Stockholm (dpa) – Die schwedischen Behörden sind nach dem mutmaßlichen Terroranschlag von Stockholm in Alarmbereitschaft. Zehn Tage lang sollen alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden, sagte Ministerpräsident Stefan Löfven. Die Kontrollen könnten um weitere 20 Tage verlängert werden. Der Täter war am Nachmittag mit einem offensichtlich gekaperten Lastwagen durch eine Einkaufsstraße gerast und in ein Kaufhaus gefahren. Dabei wurden mindestens vier Menschen getötet und 15 verletzt. Am Abend nahm die Polizei eine Person fest, «die Verbindungen zu dem Fall haben kann», wie es hieß.