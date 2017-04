Ägyptens Präsident verhängt Ausnahmezustand

Kairo (dpa) – Nach den verheerenden Anschlägen in Ägypten hat Präsident Abdel Fattah al-Sisi für die nächsten drei Monate den Ausnahmezustand ausgerufen. In einer Fernsehansprache am Abend erklärte Al-Sisi: «Die Auseinandersetzung mit den Terroristen wird lang und schmerzhaft sein.» Er warf anderen Ländern vor, den Terrorismus in Ägypten zu unterstützen – nannte aber kein bestimmtes Land. Bei Anschlägen auf christlich-koptische Kirchen in Nordägypten waren mehr als 40 Menschen getötet und etwa 120 verletzt worden.