Rückführung von Flüchtlingen: Deutschland verlangt Zusagen von Ungarn

Berlin (dpa) – Deutschland will Asylsuchende nur noch dann nach Ungarn zurückschicken, wenn die dortigen Behörden die Einhaltung der EU-Standards bei der Unterbringung in jedem Einzelfall garantieren. Ohne eine derartige Zusicherung solle keine Überstellung erfolgen, heißt es in einem Erlass des Bundesinnenministeriums an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hatte gefordert, die Überstellung von Migranten nach Ungarn auszusetzen, bis sich das Land wieder an internationales Recht halte.