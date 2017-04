Usbeke gesteht Terroranschlag in Stockholm – Haftbefehl

Stockholm (dpa) – Nach dem Terroranschlag in Stockholm kommt der festgenommene Usbeke in Untersuchungshaft. Zuvor hatte Rachmat Akilow die Tat vor dem Haftrichter gestanden. Ihm werden Terrorismus und Mord vorgeworfen. Zum Motiv äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Mit einem gekaperten Lkw war der 39-Jährige demnach am Freitag in einer zentralen Einkaufsstraße in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Bei dem Anschlag waren vier Menschen – ein Engländer, eine Belgierin und zwei Schwedinnen – ums Leben gekommen und 15 verletzt worden.