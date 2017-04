Regierungssprecher Seibert: Heute abend stehen alle zum BVB

Dortmund (dpa) – Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, hat dem bei Explosionen nahe des Borussia-Dortmund-Busses verletzten BVB-Spieler Marc Bartra eine rasche Genesung gewünscht. «Gute Besserung, @MarcBartra», schrieb Seibert am Abend bei Twitter. «Große Reaktion der Monaco-Fans. Heute abend stehen alle zum @BVB.» In der Nähe des BVB-Mannschaftsbusses hatte es zuvor drei Explosionen gegeben. Die Mannschaft war auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco. Der Dortmunder Spieler Marc Bartra wurde durch die Explosionen verletzt. Das Spiel wurde abgesagt. Der Hintergrund ist noch unklar.