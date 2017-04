Mehr Polizisten bei Bayern-Spiel – Busse werden doppelt durchsucht

München (dpa) – Nach dem Angriff auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund sind die Sicherheitsvorkehrungen für den Fußball-Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid erhöht worden. So sollten 450 statt der geplanten 370 Polizisten im Einsatz sein – und das vor allem rund um die Mannschaftshotels. Bereits am Morgen ließ die Polizei die Busse der beiden Teams von Sprengstoffhunden durchsuchen. Straßensperrungen seien aber nicht geplant. Alle Maßnahmen beliefen sich in einem noch üblichen Rahmen. Es gebe derzeit keine Hinweise auf Gefährdungen in München, so die Polizei.