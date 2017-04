Privates Geldvermögen 2016 auf Rekordniveau

Frankfurt/Main (dpa) – Das Geldvermögen der Menschen in Deutschland ist Ende vergangenen Jahres auf ein Rekordniveau gestiegen. Das Vermögen der privaten Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen an Versicherungen legte gegenüber dem dritten Quartal deutlich um 98 Milliarden Euro beziehungsweise 1,8 Prozent auf den Höchstwert von 5586 Milliarden Euro zu, wie die Deutsche Bundesbank Frankfurt mitteilt. Das Plus erklärte die Notenbank vor allem mit gestiegenen Börsenkursen.