Bundesbehörde fordert Tempo 30 als Standard in Städten

Berlin (dpa) – Tempo 30 in der Stadt – und zwar auf allen Straßen: Das fordert das Umweltbundesamt. «Tempo 30 sollte auf allen Straßen in der Stadt gelten», sagte Präsidentin Maria Krautzberger der Deutschen Presse-Agentur. Tempo 30 bringe bessere Luft, flüssigeren Verkehr und weniger Unfälle – und man sei in der Regel genauso schnell unterwegs. Das Verkehrsministerium stellte allerdings klar, dass so etwas nicht geplant sei. Dies würde den Verkehrsfluss auf Hauptverkehrsstraßen unverhältnismäßig beeinträchtigen, heißt es.