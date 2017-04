Vettel feiert in Bahrain zweiten Saisonsieg vor Hamilton

Sakhir (dpa) – Sebastian Vettel hat nach einem packenden Duell mit Lewis Hamilton in der Wüste von Sakhir seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim verwies den britischen Dreifach-Champion beim Großen Preis von Bahrain auf den zweiten Platz. Dritter wurde Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas. Mit dem 44. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere reist Ferrari-Star Vettel in knapp zwei Wochen mit sieben Punkten Vorsprung auf Mercedes-Mann Hamilton in der WM-Wertung nach Russland.