FC Bayern mit Hummels und Boateng im Rückspiel gegen Madrid

Madrid (dpa) – Mit dem wieder genesenen Innenverteidiger-Duo Mats Hummels und Jérôme Boateng will der FC Bayern München bei Real Madrid den Einzug ins Königsklassen-Halbfinale schaffen. Die beiden zuvor angeschlagenen Abwehrspieler können im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gleich von Beginn an spielen. Auch der im Hinspiel wegen einer Schulterverletzung fehlende Robert Lewandowski steht wie erwartet in der Startelf. Trainer Carlo Ancelotti kann damit für die Aufholjagd nach dem 1:2 im Hinspiel fast seine beste Elf aufbieten.