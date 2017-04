BVB ohne Chance in Monaco: Viertelfinal-Aus in der Champions League

Monaco (dpa) – Borussia Dortmund ist als letzter Fußball-Bundesligist aus der Champions League ausgeschieden. Der BVB unterlag im Viertelfinal-Rückspiel beim AS Monaco mit 1:3. Schon das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit 2:3 verloren. Damit findet erstmals seit 2009 ein Halbfinale in der Königsklasse ohne deutsche Beteiligung statt. Bayern München war an Real Madrid gescheitert.