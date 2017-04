Gabriel im Nordirak: Hilfe für vom IS befreite Gebiete

Erbil (dpa) – Am zweiten Tag seines Irak-Besuchs will Außenminister Sigmar Gabriel Gespräche mit kurdischen Politikern führen und Hilfsgüter für vom IS befreite Gebiete übergeben. Zudem macht er sich heute im nordirakischen Erbil ein Bild von der Ausbildung der kurdischen Peschmerga-Armee durch die Bundeswehr. Seit Oktober läuft im Nordirak die Offensive zur Rückeroberung der mehr als zwei Jahre von der Terrormiliz IS kontrollierten früheren Millionenstadt Mossul. Weite Gebiete in und um Mossul sind inzwischen vom IS befreit.