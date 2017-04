Abschiebung von Tugce-Schläger nach Serbien

Wiesbaden (dpa) – Nach dem gewaltsamen Tod der Studentin Tugce vor zweieinhalb Jahren soll der verurteilte Täter heute nach Serbien abgeschoben worden. Der 20-Jährige sitzt in Wiesbaden in Jugendhaft. Über den genauen Zeitpunkt der Abschiebung machen weder das zuständige Amtsgericht noch die Stadt Angaben. Sanel M. hatte Tugce auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Offenbach so geschlagen, dass sie auf den Kopf fiel. Sie starb einige Tage später. Der junge Mann wurde zu drei Jahren Jugendhaft verurteilt.