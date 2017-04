Entsetzen nach Taliban-Angriff in Afghanistan mit Dutzenden Toten

Kabul (dpa) – Die Bundesregierung hat mit Bestürzung auf den jüngsten Terrorangriff islamistischer Talibankämpfer auf afghanische Soldaten mit mindestens 50 Toten reagiert. Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte die Bluttat als «hinterhältig» und bekräftigte die Entschlossenheit Deutschlands, die Regierung in Kabul weiter im Kampf gegen islamistische Extremisten zu unterstützen. Das Außenamt in Berlin erklärte, offenbar seien viele Soldaten in dem Armeestützpunkt nahe Masar-i-Scharif beim Freitagsgebet in der Moschee überrascht worden und hätten daher keine Chance gehabt, sich zu verteidigen.