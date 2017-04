Niederlage für AfD-Chefin Petry auf Bundesparteitag

Köln (dpa) – Auf dem Bundesparteitag der AfD hat sich der rechtsnationale Flügel gegen Parteichefin Frauke Petry durchgesetzt. Sie scheiterte in Köln mit ihrem Versuch, die Partei auf einen «realpolitischen» Kurs einzuschwören. Die Delegierten lehnten es ab, sich mit einem «Zukunftsantrag» zu befassen. Der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen griff die 41-Jährige, die sich gegen eine «fundamentaloppositionelle Strategie» ihrer Partei aussprach, frontal an. In Köln gingen derweil mehr als 10 000 Demonstranten gegen die Rechtspopulisten auf die Straße.