Frankreich-Wahl startet in Übersee – Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Paris (dpa) – Frankreich wählt seinen neuen Staatschef – und Europa hält den Atem an: Die Wahl des französischen Präsidenten hat in einigen französischen Überseegebieten bereits heute begonnen. Wegen der Zeitverschiebung wählen die Menschen schon einen Tag früher als der Großteil der Franzosen. Die Abstimmung gilt als Richtungsentscheidung für die EU, weil die Rechtspopulistin Marine Le Pen ihr Land bei einem Sieg aus dem Euro führen will. Nach den Terroranschlägen findet die Wahl erstmals unter den Bedingungen des Ausnahmezustands statt.