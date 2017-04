Geschockt zurückgekehrt: Mutmaßliches IS-Mitglied vor Gericht

Düsseldorf (dpa) – Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf beginnt heute ein Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz IS. Der heute 23-jährige Mann soll Mitte 2015 über die Türkei nach Syrien gereist sein und sich dort dem IS angeschlossen haben. Der Anklage zufolge war der junge Mann dort von der Brutalität der Terrormiliz gegenüber anderen Muslimen und eigenen Mitgliedern geschockt. Er soll nach mehreren vergeblichen Versuchen im Januar 2016 in die Türkei geflüchtet sein. Im September kehrte der Mann nach Deutschland zurück und kam noch im selben Monat in Untersuchungshaft.