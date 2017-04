1. Mai-Demonstration in Berlin will mitten durchs «Myfest» ziehen

Berlin (dpa) – Die linksextreme Demonstration am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg will ohne Genehmigung der Polizei mitten durch ein gewöhnlich stark besuchtes Straßenfest und die umliegenden Gegenden ziehen. Das kündigten die Veranstalter an. Es gehe nicht um eine Auseinandersetzung mit der Polizei, aber man werde Demo selbstbestimmt durchsetzen, hieß es. Die Zeitung «Neues Deutschland» hatte zuerst darüber berichtet. Die Polizei hatte vergleichbare Strecken in den vergangenen Jahren immer abgelehnt, weil sie die Sicherheit bei dem zum Teil überfüllten «Myfest» gefährdet sah.