Le Pen legt vorübergehend Vorsitz der Front National nieder

Paris (dpa) – Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat vorübergehend den Vorsitz der rechtsextremen Front National niedergelegt, um sich auf ihre Präsidentschaftskandidatur zu konzentrieren. An diesem Abend sei sie nicht mehr Präsidentin der FN, sie sei Präsidentschaftskandidatin, sagte Le Pen im französischen Fernsehen. Sie wolle die Franzosen sammeln für ein «Programm der Hoffnung, des Wohlstands, der Sicherheit». Le Pen hatte in der ersten Runde der Präsidentenwahl Platz zwei hinter dem sozialliberalen Bewerber Emmanuel Macron erreicht. Die entscheidende Stichwahl findet am 7. Mai statt. Macron gilt als Favorit für das Finale.