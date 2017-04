Deutscher Helfer eines Drogen-Clans gefasst

Rom (dpa) – In Italien ist ein seit Monaten gesuchter Deutscher gefasst worden, der in kriminelle Drogengeschäfte des berüchtigten Golf-Clans in Kolumbien verstrickt sein soll. Wie die kolumbianische Polizei mitteilte, wurde der Mann, der sich «El Ruso» nennt, international gesucht, weil er große Drogengeschäfte nach Europa organisiert haben soll. Er soll bereits vor einigen Tagen, nach der Ankunft eines aus Barcelona kommenden Schiffes italienischen Fahndern in Civitavecchia ins Netz gegangen sein.