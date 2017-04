Merkel und Ivanka Trump bei Gipfel zur Stärkung von Frauen

Berlin (dpa) – Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt gemeinsam mit der Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, heute in Berlin an einem internationalen Gipfel zur Stärkung von Frauen teil. Ziel der Veranstalter ist, Frauen in eine bessere wirtschaftliche Lage zu versetzen, ihnen mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen sowie eine größere Beteiligung am Unternehmertum zu ermöglichen. Der sogenannte «Women20 Summit» wird heute und morgen im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft ausgerichtet.