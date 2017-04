Schlag gegen Fahrrad-Mafia – Polizei stellt 1500 Fahrräder sicher

Hamburg (dpa) – Die Hamburger Polizei hat rund 1500 möglicherweise gestohlene Fahrräder sichergestellt. Zum Abtransport stünden 15 Lastwagen bereit, teilte die Polizei nach der Razzia mit 180 Beamten im Stadtteil Rothenburgsort mit. Gleichzeitig mit der Aktion in vier Lagerhallen wurden zwei Wohnungen durchsucht – eine in Hamburg, die andere in Essen. Ob Verdächtige festgenommen wurden, sagte die Polizei nicht. Die Fahrräder sollen jetzt katalogisiert werden, um sie möglichst bald ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben.