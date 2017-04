Regierung rechnet trotz Flüchtlingen mit konstanter Arbeitlosenquote

Berlin (dpa) – Trotz des Zuzugs vieler Flüchtlinge rechnet die Bundesregierung nach einem Medienbericht nicht mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote in den nächsten zwei Jahren. Die Quote werde in den Jahren 2017 und 2018 bei jeweils 5,7 Prozent liegen, schreibt die Bundesregierung in ihrer Frühjahrsprognose, wie das «Handelsblatt» berichtet. Die Prognose soll heute in Berlin vorgestellt werden. Wegen der weiter gut laufenden Konjunktur rechnet die Regierung wohl mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent in diesem Jahr.