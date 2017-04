New York (dpa) – Am New Yorker Aktienmarkt haben die Anleger erneut verstärkt bei Technologiewerten zugegriffen. Die Tech-Indizes Nasdaq Composite und Nasdaq 100 erreichten im Verlauf abermals Rekordstände. Der Leitindex Dow Jones tat sich indes mit dem nachhaltigen Überwinden der 21 000-Punkte-Marke schwer. Er schloss mit plus 0,03 Prozent auf 20 981 Punkten kaum verändert. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0874 Dollar gehandelt.