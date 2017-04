Nordkorea beunruhigt auch Südostasien – Asean-Gipfel in Manila

Manila (dpa) – Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA versetzen auch Südostasien in immer größere Sorge. Auf einem Gipfel der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten in Manila äußerten sich die Staats- und Regierungschefs der zehn Mitgliedsländer «extrem beunruhigt». Nordkorea müsse alles unterlassen, was den Frieden gefährde. Zugleich appellierte der Gastgeber, der philippinische Präsident Rodrigo Duterte, aber auch an die Vereinigten Staaten, «vorsichtig und geduldig» zu sein. Asean forderte Nordkorea auf, sich ans Völkerrecht und die einschlägigen UN-Resolutionen zu halten.