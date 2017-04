Israel riegelt Palästinensergebiete für drei Tage ab

Jerusalem (dpa) – Israel hat die Palästinensergebiete für drei Tage abgeriegelt. Die Maßnahme solle bis Dienstag um Mitternacht gelten, berichtete der israelische Rundfunk am Sonntag. Hintergrund sind der Soldatengedenktag und die direkt anschließend beginnenden Unabhängigkeitsfeiern in Israel. Die Übergänge zum Westjordanland und Gazastreifen sollten bis auf humanitäre Ausnahmefälle für Palästinenser geschlossen bleiben. Israel schließt die Übergänge in die Palästinensergebiete an jüdischen Feiertagen routinemäßig und begründet dies mit der Sorge vor Anschlägen.