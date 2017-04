Merkel in Saudi-Arabien – Bundeswehr soll Militär ausbilden

Dschidda (dpa) – Die Kritik an Saudi-Arabiens Militärkampagne im Jemen ist massiv. Hochzeiten, Krankenhäuser und Trauergesellschaften wurden bei fahrlässigen Bombardements getroffen. Nun soll die Bundeswehr künftig saudische Militärangehörige in Deutschland ausbilden. Ein Abkommen zwischen den Verteidigungsministerien beider Länder dazu wurde heute beim Besuch von Kanzlerin Merkel in Dschidda unterschrieben. Unklar blieb, wie viele die Armeeangehörige kommen sollen und aus welchen Bereichen des Militärs.