Bundesfinale der Mathematik-Olympiade in Bremerhaven

Bremerhaven (dpa) – Knapp 200 der besten deutschen Mathe-Schüler messen sich von heute an im Bundesfinale der Mathematik-Olympiade in Bremerhaven. Die Teilnehmer haben sich in Vorrunden gegen rund 200 000 Konkurrenten durchgesetzt, wie die Veranstalter mitteilten. Die Finalisten haben Chancen auf einen Platz im deutschen Team für die Internationale Mathematik-Olympiade 2018. Unter Klausurbedingungen müssen die Teilnehmer logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden unter Beweis stellen.