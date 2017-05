Prozessbeginn gegen 85-Jährigen nach tödlicher Irrfahrt

Bad Säckingen (dpa) – Knapp ein Jahr nach der Irrfahrt eines Rentners mit zwei Toten und 27 Verletzten in der Fußgängerzone von Bad Säckingen in Baden-Württemberg hat der Prozess gegen den Mann begonnen. Der heute 85-Jährige habe sich der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung in mehreren Fällen schuldig gemacht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zum Auftakt. Er habe Gas und Bremse seines Automatikautos verwechselt. Der Wagen sei daraufhin unkontrolliert in eine Menschenmenge gerast. Das Unglück hatte eine Debatte über die Kompetenz von Senioren im Straßenverkehr ausgelöst.