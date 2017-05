Bundeswehr-Skandal zieht weitere Kreise

Berlin (dpa) – Der Skandal um den rechtsextremen Bundeswehroffizier Franco A. weitet sich immer mehr aus. Im Visier der Ermittler ist jetzt auch ein zweiter Soldat aus der Kaserne im elsässischen Illkirch und ein in Österreich lebender Reservist. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kritisierte bei einem Besuch in Illkirch die späte Aufdeckung der Umtriebe. Einer Gruppe um Franco A. sollen dem Vernehmen nach noch mindestens vier weitere Soldaten angehört haben. Darunter soll der Reservist sein, der 2016 gemeinsam mit A. an einer Wehrübung in Illkirch teilgenommen haben soll.