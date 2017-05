Nur jeder zweite junge Europäer steht voll zur Demokratie

Berlin (dpa) – Nur rund die Hälfte der jungen Menschen in Europa sieht die Demokratie als die beste Staatsform an. Für eine Jugendstudie der TUI-Stiftung hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov junge Leute in mehreren EU-Ländern befragt. Demnach sind nur 52 Prozent von der Demokratie voll überzeugt. Für mehr als ein Viertel ist Demokratie nicht besser als andere Staatsformen. 9 Prozent glauben an bessere Alternativen, der Rest gab keine Antwort. Die jungen Menschen in Deutschland haben mit 62 Prozent nach den Griechen das zweihöchste Vertrauen in eine demokratische Regierung.