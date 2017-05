Schauspielerin und Sängerin Daliah Lavi gestorben

Asheville (dpa) – Die israelische Schauspielerin und Sängerin Daliah Lavi ist tot. Lavi sei bereits gestern in ihrer Wahlheimat Asheville im US-Bundesstaat North Carolina gestorben, sagte eine Mitarbeiterin des zuständigen Bestattungsinstituts der dpa. Lavi war vor allem in den 70er und 80er Jahren als Sängerin und Schauspielerin erfolgreich gewesen. Den meisten Zuschauern dürfte sie noch als Indianerin Paloma neben Lex Barker in «Old Shatterhand» in Erinnerung sein. Sie arbeitete aber auch mit anderen internationalen Stars wie Yul Brynner, Dean Martin oder Curd Jürgens.