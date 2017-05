Schutzzonen für Syrien sollen am Samstag in Kraft treten

Astana (dpa) – In den künftigen Schutzzonen im Bürgerkriegsland Syrien soll nach russischen Angaben ab Samstag nicht mehr geschossen werden. Das kündigte Alexander Lawrentjew, der Moskauer Delegationsleiter bei den Syrien-Gesprächen in Astana in Kasachstan, an. Russland, der Iran und die Türkei wollen im Rebellengebiet vier Zonen einrichten, in denen Flüchtlinge sicher sein sollen. Moskau werde keine Flugzeuge über den Schutzzonen einsetzen, solange es von dort aus keine «Versuche der Destabilisierung» gebe, sagte Lawrentjew der Agentur Tass zufolge. Die syrische Führung habe das begrüßt.