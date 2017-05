US-Regierung hat Bedenken bei Syrien-Vereinbarung von Astana

Washington (dpa) – Die US-Regierung sieht die Vereinbarung Russlands, der Türkei und des Irans über Schutzzonen in Syrien mit Skepsis. Man begrüße jede Anstrengung, die Gewalt in dem Bürgerkriegsland zu reduzieren, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert. Man habe bei dem Abkommen von Astana aber Bedenken, insbesondere was die Rolle des Irans angehe. Die bedingungslose Unterstützung für das Assad-Regime habe das Elend für normale Syrer fortgesetzt. An den Syrien-Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt hatte auch ein ranghoher US-Vertreter teilgenommen.