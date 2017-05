Bad Arolsen (dpa) – Schreckliche Bilanz eines Verkehrsunfalls in Nordhessen: Ein Taxifahrer ist beim Frontalzusammenstoß seines Wagens mit einem anderen Auto ums Leben gekommen, zudem wurden acht Menschen schwer verletzt. Der Wagen eines 25-Jährigen war in der Nacht auf die Gegenfahrbahn geraten und in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Taxi zusammengeprallt. Vermutlich sei der 25-Jährige zu schnell unterwegs gewesen, hieß es.