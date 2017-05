New York (dpa) – Die New Yorker Börsen haben nach einem soliden Arbeitsmarktbericht mit Kursgewinnen geschlossen. Eine späte Rally bescherte dem Dow Jones Industrial den Sprung zurück über die Marke von 21 000 Punkten. Letztlich schloss der Leitindex 0,26 Prozent höher bei 21 006,94 Punkten. Der Eurokurs näherte sich der Marke von 1,10 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt im New Yorker Handel 1,0997 US-Dollar.