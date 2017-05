Bericht: Wehrmachts-Andenken in weiterer Kaserne entdeckt

Berlin (dpa) – In der Affäre um rechtsextremistische Umtriebe unter Bundeswehrsoldaten haben Ermittler nach einem Medienbericht in einer weiteren Kaserne Wehrmachts-Devotionalien entdeckt. Im Bundeswehrstandort in Donaueschingen hätten Experten nach einem Hinweis eine Vitrine mit Wehrmachts-Stahlhelmen vor der Kantine vorgefunden, berichtete «Spiegel Online». Außerdem sei man dort auf einen mit Wehrmachts-Andenken ausgeschmückten Raum gestoßen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte gesagt, sie rechne damit, dass noch weitere rechtsextreme Vorfälle bekannt werden.