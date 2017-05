Istanbul: 18-Jährige bei Anti-Terror-Operation getötet

Istanbul (dpa) – Bei einer Anti-Terror-Operation der Polizei in Istanbul ist eine mutmaßliche Terroristin getötet worden. Bei der Frau habe es sich um ein Mitglied einer linksterroristischen Gruppe gehandelt, meldet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Demnach soll die Frau an einem erfolglosen Angriff auf einen Staatsanwalt in Istanbul im Dezember beteiligt gewesen sein. Die Nachrichtenagentur DHA berichtet, zwei weitere Verdächtige seien festgenommen worden. Die getötete Frau soll 18 Jahre alt gewesen sein.