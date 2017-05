Unfallserie auf Autobahn – Gaffer behindern Rettungskräfte

Nürnberg (dpa) – Auf der Autobahn A6 in Bayern sind die Einsatzkräfte am Vormittag kurz vorm Verzweifeln: Sie wurden zu Auffahrunfällen gerufen, doch kommen nicht zum Unfallort durch. Dicht an dicht stehen Lastwagen auf der rechten Spur. Sie müssen erst umrangiert werden. Einige Fahrer haben sich mit ihren Handys zur Unfallstelle begeben, um die verlorene Ladung eines Getränkelasters zu fotografieren. Bei der Unfallserie in der Nähe von Schwabach in Mittelfranken war ein Mann schwer verletzt worden. Bis zu 80 Gaffer zählte die Polizei.