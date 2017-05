Günther will nächste Woche Koalitions-Sondierungen starten

Kiel (dpa) – CDU-Landtagswahlsieger Daniel Günther will in der kommenden Woche Sondierungsgespräche mit den Grünen und der FDP über eine gemeinsame Koalition in Schleswig-Holstein starten. «Es macht keinen Sinn, es diese Woche schon zu machen», sagte Günther in Kiel. «Wir müssen auch für uns selbst den Verhandlungsweg festlegen.» Günther zeigte Verständnis dafür, dass sich die Grünen noch schwertun mit einer Kooperation mit der CDU. «FDP und CDU haben gemeinsam Oppositionsarbeit gemacht, das schweißt zusammen. Die Grünen haben mit der SPD regiert, das ist schon ein weiterer Weg.»