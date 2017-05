Mann erschießt Nachbarin und sich selbst

Homburg (dpa) – Ein Mann soll im Saarland seine Nachbarin erschossen und sich auf der Flucht selbst getötet haben. Die 42-Jährige saß vor ihrem Haus in ihrem Auto, als sie von dem tödlichen Schuss getroffen wurde. Der Täter floh mit einem Auto. Polizeibeamte stoppten ihn. Er schoss dabei nach bisherigen Erkenntnissen in Richtung der Polizisten. Auch ein Beamter schoss, der Mann blieb aber unverletzt und setzte seine Flucht fort. Ein Spezialeinsatzkommando fand die Leiche des Mannes später in dem Wagen. Er hatte sich nach ersten Ermittlungen selbst getötet. Die Hintergründe sind noch unklar.