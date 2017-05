Notstand in ehemaliger Plutoniumanlage in USA ausgerufen

Richland (dpa) – In einer ehemaligen Plutoniumanlage im US-Bundesstaat Washington ist der Notstand ausgerufen worden. Es gebe die Sorge, dass über einem Tunnel in der Nähe einer ehemaligen Verarbeitungsanlage die Erde eingesunken sei, teilten die Betreiber des Atomkomplexes «Hanford Site» mit. Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden. Es gebe bislang keinen Hinweis darauf, dass Strahlung ausgetreten sei, sagte eine Sprecherin des Notfallzentrums. Man habe bislang auch keine Berichte über Verletzte. Heute dient die Anlage als Entsorgungsstätte für verstrahltes Material.