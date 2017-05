Merkel will deutsche Truppen in Afghanistan nicht aufstocken

Berlin (dpa) – Kanzlerin Angela Merkel will momentan keine weiteren deutschen Soldaten nach Afghanistan schicken. Sie glaube nicht, dass Deutschland an erster Stelle stehe, um seine Kapazitäten dort zu erhöhen, sagte sie bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Vielmehr müssten die deutschen Soldaten dafür sorgen, dass die Stabilität im Norden Afghanistans weiter gegeben sei. Die Nato-Staaten sehen sich mit Forderungen nach zusätzlichen Truppen für Afghanistan konfrontiert. Eine Entscheidung soll in den kommenden Wochen getroffen werden.