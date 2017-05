14-Jähriger in Israel soll Zuhause noch nie verlassen haben

Tel Aviv (dpa) – Ein 14-jähriger Junge soll die Wohnung seiner Eltern in der israelischen Küstenstadt Chadera in seinem ganzen Leben noch nicht verlassen haben. Nachdem eine entsprechende Beschwerde bei der Fürsorge-Behörde eingegangen war, nahm die Polizei die Eltern zu einer Befragung mit. Der Junge sei dann der Fürsorge übergeben worden. Der TV-Sender Channel 10 berichtet, der Jugendliche sei in einem verwirrten und vernachlässigten Zustand gewesen. Die Mutter habe gesagt, der Junge habe gesundheitliche Probleme und sei mit ihr für medizinische Behandlungen auch aus dem Haus gegangen.