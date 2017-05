Umfrage: EU-Bürger für harte Linie in den Brexit-Verhandlungen

Brüssel (dpa) – Vor den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien zeigt eine Umfrage in Deutschland und anderen großen EU-Ländern breite Unterstützung für eine harte Linie. Acht von zehn Befragten sprechen sich dafür aus, die künftigen Interessen der Europäischen Union an allererste Stelle zu setzen – statt besonderer Wirtschaftsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich. Die Umfrage hatte die Fraktion der Europäischen Volkspartei in Auftrag gegeben. Sie zeigt im wesentlichen, dass viele Bürger hinter den von der EU ausgegebenen Zielen für die Verhandlungen stehen, die im Juni beginnen sollen.