Computer dürfen Auto steuern – Extra-Anreize für Carsharing

Berlin (dpa) – Computer dürfen in Autos künftig Fahrfunktionen übernehmen – der Mensch am Lenkrad muss aber immer eingreifen können. Das hat der Bundesrat heute beschlossen. Die Länderkammer will außerdem Carsharing-Angebote attraktiver machen, etwa durch Gratis-Parken und reservierte Stellflächen in begehrten Lagen. Und schließlich hat der Bundesrat entschieden, lärmgeplagte Anwohner an Bahnstrecken zu schützen. Das deutsche Schienennetz ist für besonders laute Güterwaggons ab Ende 2020 weitgehend tabu.